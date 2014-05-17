أرسنال بالقوة الضاربة.. والمحمدي أساسيا في نهائي الكأس

يلعب أحمد المحمدي جناح هال سيتي أساسيا في مباراة نهائي كأس إنجلترا أمام أرسنال والذي يقام يوم السبت على ملعب ويمبلي.

وكان المحمدي قد شارك في جميع مباريات هال سيتي هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريق نهائي الكأس.

فيما يلعب أرسنال بقوته الضاربة المتاحة باستثناء وجود الإنجليزي جاك ويلشير على دكة البدلاء ومعه البولندي تشيزني حارس الفريق الذي جلس على دكة البدلاء في الكأس طوال البطولة لمواطنه فابيانسكي.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: فابيانسكي

الدفاع: جيبس – ميرتساكر – كوسيلني – سانيا

الوسط: أرتيتا – رامسي – كازورلا

الهجوم: أوزيل – جيرو - بودولسكي