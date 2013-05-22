سوريا ترفع سعر الغاز المنزلى بنسبة 150%

قررت الحكومة السورية اليوم الأربعاء، رفع سعر تعبئة اسطوانة الغاز المنزلى إلى 1000 ليرة سورية، بنسبة ارتفاع 150% عن آخر سعر حددته والبالغ 400 ليرة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بتحديد سعر تعبئة اسطوانة الغاز بألف ليرة للأسطوانة الواحدة (10 دولارات حسب سعر صرف الدولار المحدد من قبل المصرف المركزى السورى) من سعة 10 كيلو جرامات، وذلك حسبما أوردت قناة الإخبارية الناطقة باسم النظام السورى.

وكانت الحكومة السورية، أصدرت فى 21 يناير 2012 قراراً برفع سعر تعبئة اسطوانة الغاز إلى 400 ليرة سورية، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد عام 2008 بـ 250 ليرة.

ويعانى المواطنون فى سوريا خلال الأشهر الماضية من نقص حاد فى مادة الغاز المنزلى، حيث شهدت مراكز التوزيع ازدحاما شديدا، ووصل سعر تعبئة الاسطوانة فى بعض أحياء دمشق إلى نحو 3000 ليرة سورية مؤخرا، على الرغم من أن التسعيرة المحددة من الحكومة كانت 400 ليرة فقط.

يشار إلى أن معظم حقول النفط والغاز خاصة فى شرق البلاد خرجت من يد النظام بعد سيطرة مقاتلى المعارضة عليها.