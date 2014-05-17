أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الاتحاد: لا نعلم أن الزمالك يفاوض أوكوري

Google+ Print
رئيس الاتحاد: لا نعلم أن الزمالك يفاوض أوكوري رئيس الاتحاد: لا نعلم أن الزمالك يفاوض أوكوري

أكد محمود مشالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن ناديه بدأ التفاوض مع الإثيوبي أوميد أوكوري مهاجم سان جورج منذ شهرا كاملا.

واقترب أوكوري من التوقيع للاتحاد السكندري بعد وصوله إلى بتأشيرة دخول حصل عليها من إدارة زعيم الثغر نتيجة مفاوضات طويلة.

وقال مشالي لـFilGoal.com يوم السبت: "نفاوض أوكوري منذ شهرا كاملا، ولا نعلم أن الزمالك يريد التعاقد معه".

وأضاف "أنهينا الاتفاق مع اللاعب وأرسلنا له تأشيرة الدخول إلى مصر وتمت المفاوضات ويوقع على العقود لمدة ثلاثة مواسم خلال ساعات قليلة".

وأتم "لسنا طرف مع أو ضد الزمالك في شيء، ولم نخطف اللاعب.. فقط فاوضناه منذ فترة وأنهينا الاتفاق معه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب