رئيس الاتحاد: لا نعلم أن الزمالك يفاوض أوكوري

أكد محمود مشالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن ناديه بدأ التفاوض مع الإثيوبي أوميد أوكوري مهاجم سان جورج منذ شهرا كاملا.

واقترب أوكوري من التوقيع للاتحاد السكندري بعد وصوله إلى مصر بتأشيرة دخول حصل عليها من إدارة زعيم الثغر نتيجة مفاوضات طويلة.

وقال مشالي لـFilGoal.com يوم السبت: "نفاوض أوكوري منذ شهرا كاملا، ولا نعلم أن الزمالك يريد التعاقد معه".

وأضاف "أنهينا الاتفاق مع اللاعب وأرسلنا له تأشيرة الدخول إلى مصر وتمت المفاوضات ويوقع على العقود لمدة ثلاثة مواسم خلال ساعات قليلة".

وأتم "لسنا طرف مع أو ضد الزمالك في شيء، ولم نخطف اللاعب.. فقط فاوضناه منذ فترة وأنهينا الاتفاق معه".