التجمع يرفض تصريحات الرئيس منصور عن بيع مصانع القطاع العام

أكدت أمانة العمال بحزب التجمع، على رفضها الكامل لكافة أشكال التعسف التى يتعرض لها العمال خلال فترة نضالهم من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وشددت أمانة العمال بالحزب فى بيان لها بمؤتمر “مطالب العمال من الرئيس القادم” بمقر الحزب اليوم، على أن عمال مصر لن يوقعوا على بياض لأى رئيس قادم، بل سيدعموا من سيتبنى قضايا العمال والعدالة الاجتماعية ودعم الحريات النقابية.

وأكدت الامانة، على رفضها لتصريحات الرئيس المؤقت عدلى منصور عن أنه لا نية لبيع المصانع بأرخص الاثمان، وأن هذا التصريح يدل على أن هناك نية لبيع القطاع العام والمصانع التابعة للدولة، وأن هذا مخالف للدستور.