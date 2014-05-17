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العليا للانتخابات: توزيع حملة “السيسي” لمبات موفرة على المواطنين “رشوة انتخابية”

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العليا للانتخابات: توزيع حملة “السيسي” لمبات موفرة على المواطنين “رشوة انتخابية” العليا للانتخابات: توزيع حملة “السيسي” لمبات موفرة على المواطنين “رشوة انتخابية”

حملة توزع لمبات موفرة على المواطنين

قال المستشار عبدالعزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن القانون يمنع توزيع هدايا انتخابية أو رشاوى أو ما يندرج تحت هذا الإطار، لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بعينه.

وأضاف سالمان فى تصريحات صحفية له اليوم، أن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إرتكبت “مخالفة إنتخابية” بتوزيعها آلاف اللمبات الموفرة على المواطنين.

وأكد سالمان على أنه فور التأكد من قيام حملة السيسي بتوزيع هذه اللمبات ستعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة الأمر واتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة.

الجدير بالذكر أن المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية على وجه معين.

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