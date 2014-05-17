"سيدتي نت" يكشف أسراراً من عرض LV Cruise لهذه الليلة!

يبدو أن المصمّم نيكولا غيسكيير Nicolas Guesquière مصرّ على أن يحدث فرقاً إيجابياً في دار "لويس فويتون" Louis Vuitton، وأن يضع بصمته الخاصة خلال مسيرته معها. فقد علم موقع "سيدتي نت" أن عرض الليلة لمجموعة Cruise2015 الذي سيقام في باحة قصر موناكو عند الساعة السابعة بتوقيت الإمارة، سيتخلّله مجموعة عروض فنيّة، يستمتع الحاضرون برؤيتها، إلى جانب الأزياء التي من المتوقّع أن تحمل لمسة استثنائية من إبداع المصمم.

يذكر أنها المرة الأولى التي تقيم فيها الدار عرضاً مباشراً لإحدى مجموعات Cruise، وسنعرض عليكم صوراً مباشرة من داخل العرض على موقع "سيدتي" على Instagram.