وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحان صوامع قمح برج العرب‎

افتتح الدكتور خالد حنفى وزير التموين و التجارية الداخلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية صباح اليوم المرحلة اﻷولى من مجمع صوامع برج العرب بالإسكندرية والتي تهدف إلى تخزين القمح بصورة آمنة ولتقليل الهالك من القمح عند تخزينه بالطرق التقليدية .

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على أهمية تلك الطاقة التخزينية والتي ستؤثر إيجابيا على نسب توريد القمح المحلي .

ويذكر أن هذه الصوامع خاصة بتخزين القمح المستخدم في انتاج الخبز البلدي المدعم وتشمل 6 خلايا تخزينية سعتها التخزينية الإجمالية 45 ألف طن وبتكلفة 100 مليون جنيه ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتخزين القمح في صوامع حديثة وآمنة .