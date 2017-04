تفاحة واحدة يوميا تساهم في التخلص من الأرق

كتب : روان مسعد منذ 21 دقيقة

غالبا ما يسبب الأرق أمراضا أو مشكلات نفسية، بصفته عرض من أعراض اضطراب النوم غير الطبيعية، وهناك بعض الأطعمة التي تقاوم الأرق وتساعد على النوم بشكل أفضل، ويعتبر التفاح من أفضلها، فالمثل الأمريكي عن التفاح "One Apple A Day.. Keep The Doctor Away" صحيح 100%.

إضافة إلى المنافع الصحية الكثيرة للتفاح فهو غني بالمعادن والفيتامينات والسكريات، وغني بالأحماض الأمينية منها "التربتوفان"، وهو ضمن الأحماض التي تحث على النوم وتجعل الإنسان يشعر بالنعاس كما أنه يساعد على نوم أفضل خلال الليل.

والتفاح أيضا مفيد في كافة استخداماته، فخل التفاح إذا خُففت ملعقتان منه في كوب ماء وشربت يوميا تساعد على مرونة الجسم، وينصح خبراء التغذية بالتفاح من أجل تحقيق التوازن في الكوليسترول الزائد في الماء.