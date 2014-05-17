أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

البيان ترصد أجواء مهرجان المالح بدبا الحصن

Google+ Print
البيان ترصد أجواء مهرجان المالح بدبا الحصن البيان ترصد أجواء مهرجان المالح بدبا الحصن

اختتمت فعاليات مهرجان المالح الثاني الذي أقامته بلدية دبا الحصن، وحمل شعار "المالح تراث وهوية".


> ويعد المهرجان علامة بارزة في روزنامة المهرجانات والفعاليات المميزة بالمنطقة الشرقية التي تفتح أبواباً تسويقية متنوعة للعديد من الأسر المنتجة والأفراد والمحال التجارية، لأنه يحظى باهتمام من المشاركين والرعاة والداعمين، والزوار والسياح الأجانب.


> يذكر أن الحضور والمبيعات في مهرجان المالح في دورته الثانية  تجاوزت كل التوقعات، سواء من عقد الصفقات التي تمت لبيع منتجاتهم خلال العام أو من الدعاية التي كسبوها أثناء المهرجان، والتي سوف ترجع بالفائدة لمدينة دبا الحصن التي أصبحت أحد أهم مراكز تصنيع المالح في الإمارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية