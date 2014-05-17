رونالدو يحارب عقدة حارس إسبانيول من أجل الحذاء الذهبي

(إفي): بات كيكو كاسيا، حارس مرمى إسبانيول يمثل "عقدة" للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد هذا الموسم، والذي سيكون عليه تخطيها في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت كي يتمكن من الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي".

ولم يتمكن كريستيانو من تسجيل أي هدف في مرمى إسبانيول في اللقاءات الثلاثة التي جمعت الفريقين هذا الموسم، رغم أنه شارك فيها أساسيا وحتى النهاية، وذلك بفضل تألق كاسيا.

ورغم اخفاق كريستيانو في هز شباك كاسيا، فإن الريال فاز في المباريات الثلاثة، ولكن بصعوبة.

ويسعى كريستيانو لفض الشراكة مع نجم ليفربول الإنجليزي، لويس سواريز والفوز بجائزة "الحذاء الذهبي"، حيث يتساويان حاليا برصيد 31 هدفا.

وسعى "صاروخ ماديرا" للمشاركة في المباراة الماضية التي خاضها ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، ليفض الشراكة مع سواريز، الا أن المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي آثر ابقائه على مقاعد البدلاء كي يتعافى من الاصابة التي يعاني منها ويضمن بهذا جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر الأسبوع المقبل في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد.