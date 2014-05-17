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أخصائي العلاج الطبيعي بريال مدريد يصاحب رونالدو في المونديال

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أخصائي العلاج الطبيعي بريال مدريد يصاحب رونالدو في المونديال أخصائي العلاج الطبيعي بريال مدريد يصاحب رونالدو في المونديال

يسافر خافيير سانتاماريا أخضائي العلاج الطبيعي بريال مدريد مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق البرتغالي إلى البرازيل أثناء بطولة كأس العالم.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن إدارة الميرنجي توصلت لاتفاق مع منتخب البرتغال على سفر سانتاماريا ضمن بعثة الفريق لمرافقة ثلاثي ريال رونالدو وبيبي وفابيو كوينتراو.

وكان رونالدو قد أشاد من قبل بطاقم العلاج الطبيعي في ريال مدريد.

ويأمل الملكي في عودة أفضل لاعب في العالم دون أي معاناة من إصابات أو إجهاد قبل بداية الموسم المقبل، خاصة أن فترة الإعداد ستبدأ عقب المونديال مباشرة.

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