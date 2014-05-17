أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرض منزل بالوتيلي للسطو

Google+ Print
تعرض منزل بالوتيلي للسطو تعرض منزل بالوتيلي للسطو

روما /أ ش أ/ تعرض اللاعب الإيطالى ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان الإيطالى لحادث سرقة كبير بعدما تم السطو على بعض المشغولات الذهبية والساعات الفخمة من منزله بالإضافة إلى سرقة سيارته البورش من امام منزله.

ووجدت الشرطة السيارة بعد عدة ساعات في احد الشوارع ولكن لايزال البحث جاريا عن اللصوص والمسروقات التي حصلوا عليها من منزل مهاجم الايطالي.

وكان بالوتيلي في الخارج يقضي احد السهرات بصحبة شقيقه قبل أن يعود ليجد المنزل مقتحما من قبل احد اللصوص بالإضافة إلى اختفاء سيارته البورش البيضاء من امام المنزل ليقوم بابلاغ الشرطة فورا.

ويأتي هذا الحدث بعد ايام قليلة من تعرض بالوتيلي لمحاولة لسرقة هاتفه المحمول بعد خروجه من احد الملاهي الليلة وهي المحاولة التي انتهت بمشاجرة كبيرة بعدما طارد المهاجم الدولي اللص بعد محاولته الفاشلة للسرقة.

ويستعد بالوتيلي لخوض آخر لقاءات الموسم عندما يستضيف ميلان فريق ساسولو في لقاء لن تؤثر نتيجته على وضعية الفريقين قبل الانخراط في معسكر المنتخب الايطالي استعدادا للمونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب