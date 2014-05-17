تعرض منزل بالوتيلي للسطو

روما /أ ش أ/ تعرض اللاعب الإيطالى ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان الإيطالى لحادث سرقة كبير بعدما تم السطو على بعض المشغولات الذهبية والساعات الفخمة من منزله بالإضافة إلى سرقة سيارته البورش من امام منزله.

ووجدت الشرطة السيارة بعد عدة ساعات في احد الشوارع ولكن لايزال البحث جاريا عن اللصوص والمسروقات التي حصلوا عليها من منزل مهاجم المنتخب الايطالي.

وكان بالوتيلي في الخارج يقضي احد السهرات بصحبة شقيقه قبل أن يعود ليجد المنزل مقتحما من قبل احد اللصوص بالإضافة إلى اختفاء سيارته البورش البيضاء من امام المنزل ليقوم بابلاغ الشرطة فورا.

ويأتي هذا الحدث بعد ايام قليلة من تعرض بالوتيلي لمحاولة لسرقة هاتفه المحمول بعد خروجه من احد الملاهي الليلة وهي المحاولة التي انتهت بمشاجرة كبيرة بعدما طارد المهاجم الدولي اللص بعد محاولته الفاشلة للسرقة.

ويستعد بالوتيلي لخوض آخر لقاءات الموسم عندما يستضيف ميلان فريق ساسولو في لقاء لن تؤثر نتيجته على وضعية الفريقين قبل الانخراط في معسكر المنتخب الايطالي استعدادا للمونديال.