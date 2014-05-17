باتشوكا يقترب من لقب الدوري المكسيكي

(إفي): اقترب فريق باتشوكا من الفوز بلقب مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا) بعد أن فاز على مضيفه ليون بثلاثة أهداف مقابل اثنين في ذهاب النهائي.

وسجل ليون الهدف الأول عبر كارلوس بينيا (ق34)، إلا أن سريعا ما استطاع الإكوادروي إينر فالنسيا التعادل لباتشوكا (ق42) ثم عاد لتسجيل هدف ثان (ق61)، ليدرك إيرفينج لوزانو التعادل لأصحاب الارض (ق69).

وسجل ميجل إيريرا، لاعب ليون، هدفا في مرماه (ق77) ليهدي لباتشوكا الفوز بالمباراة التي حضرها 27 ألفا و500 شخص.

ويقام غدا الأحد إياب النهائي على ملعب باتشوكا