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عمدة برشلونة: من يرفض تجديد تعاقد ميسي مجنون!

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عمدة برشلونة: من يرفض تجديد تعاقد ميسي مجنون! عمدة برشلونة: من يرفض تجديد تعاقد ميسي مجنون!

(إفي): أبدى عمدة مدينة برشلونة خابير ترياس اليوم السبت ترحيبه بتجديد البرسا تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أُعلن عنه أمس الجمعة، قبل يوم واحد من مواجهة أتلتيكو مدريد الحاسمة في الجولة الأخيرة من الليجا.

وهنأ ترياس البرسا على جعل تحسين عقد ميسي، وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة كتالونيا.

وأكد "وحده المجنون يرفض تجديد تعاقد ميسي"، مشيرا "أن يكون لديك اللاعب الأفضل في العالم، وترغب في بيعه، انه جنون".

كان النادي الكتالوني قد أعلن الجمعة توصله لاتفاق رسمي مع ميسي، لتجديد عقده مع النادي، وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى أنه سيتم تمديد العقد عاما إضافيا حتى 2019.

وسيتم التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يتقاضى ميسي راتبا سنويا صافيا قدره 20 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى وفقا لإنجازاته الرياضية مع الفريق، بحسب ما ذكرته (سبورت).

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