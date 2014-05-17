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الجيش اليمني: مقتل «إرهابيين» يحملان الجنسية السعودية

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أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل اثنين من «الإرهابيين» المنتمين لتنظيم «القاعدة» يحملان الجنسية في محافظة «شبوة» جنوبي اليمن، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر لموقع «26 سبتمبر»، الناطق باسم الجيش، إن «الإرهابيين في تنظيم القاعدة إبراهيم حماد وأحمد الحربي لقيا مصرعهما على أيدي قوات الجيش اليمني في مدينة عزان بمحافظة شبوة».

وتحت شعار «معاً من أجل يمن خال من الإرهاب»، يشن الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة ضد عناصر القاعدة جنوبي البلاد، خلفت مئات القتلى والجرحى من القاعدة، بينهم عشرات من الأجانب، بحسب وزارة الدفاع، التي لم تتحدث عن ضحايا في صفوف الجيش.

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