مصرع وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات الجيرة بالمحلة

لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وأصيب أخر بطلق ناري بالكتف في مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر حجازي مركز المحلة بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المحلة العام وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد علاء عمار مأمور مركز المحلة قد تلقى إخطار من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر حجازي

> انتقل الرائد أحمد الحداد رئيس مباحث مركز المحلة وقوة من الأفراد والأمناء وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالقرية بسبب خلافات الجيرة قام على أثرها “ع . س ” بإخراج سلاح نارى, بإطلاق أعيرة نارية مما أدى لإصابة “علاء محمود الشبيشى”,بطلق ناري بالصدر وإصابة رشدى الشبيشى بطلق نارى فى الكتف, تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المحلة العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.