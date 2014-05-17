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وزير الدفاع يطلب مقابلة شاب ابتكر طريقة لإنارة الطريق من خلال حركة السيارات

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وزير الدفاع يطلب مقابلة شاب ابتكر طريقة لإنارة الطريق من خلال حركة السيارات وزير الدفاع يطلب مقابلة شاب ابتكر طريقة لإنارة الطريق من خلال حركة السيارات

أعلنت قنوات mbc فى بيان لها اليوم أن الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي طلب لقاء المخترع المصري الشاب عمرو مجدي، وذلك عقب نهاية لقائه أول أمس الخميس مع  الإعلامية إيمان رياض،فى برنامج “من القلب للقلب” الذي تُقدمه على شاشة “MBC ”.

وكان مجدى قد ظهر فى حلقة البرنامج التى عرضت أول أمس الخميس،وعرض فكرة لتوليد الطاقة من حركة السيارات لانارة الطرق السريعة، ونجح الطالب الشاب الذي يدرس الهندسة بجامعة 6 أكتوبر فى إبتكار هذا الإختراع على الرغم من إجرائه مجموعة كبيرة من العمليات الجراحية بسبب تعرضه لحادث مروع من فترة.

 وعقب نهاية الحلقة طلب مكتب الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء المخترع المصري الشاب عمرو مجدي لدراسة مدى إمكانية تنفيذ أفكاره وإختراعاته.

ومن جانب آخر يُقدم برنامج  “من القلب للقلب” مع إيمان رياض، فى حلقة اليوم عدد من الأفكار الغير تقليدية للمساعدة فى التخلص من مرض السمنة من خلال رؤية د. بهاء ناجى أستشارى  امراض الروماتيزم عضو الجمعية المصرية للسمنه

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