حددي مواعيد نوم مولودك

تعاني الكثير من الأمهات في تحديد مواعيد نوم الطفل، حتى أن أغلبهن يبدو عليهن الإرهاق كل صباح، وقد يتغير نمط حياتهن تماماً، لكنّ لذلك حلولاً تعرضها عليك خبيرات «ماذر أند بايبي».

مرحلة 1: 0-12 أسبوعاً

ما عليك توقعه

تفترض «تينا ساوثوود»، مستشارة لأمور الأم والطفل، أنه إن لم تكن هناك مشاكل في التقاط الصدر والرضاعة وكان الطفل بصحة جيدة، فيجب أن ينام كثيراً في الأسابيع الأولى.

المدة

عادة سينام الطفل ما يصل إلى 20 ساعة في الأسابيع الأولى، يبدو هذا رائعاً، ولكنه سيستيقظ كل عدة ساعات للرضاعة.

حيلة النوم في المرحلة الأولى

أفضل نصيحة للأمهات الجدد هي التقميط، إذ يجفل الأطفال الصغار كثيراً مما يوقظهم، والتقميط في الأسابيع الأولى يقلل منه، ويساعد على نومهم فترة أطول. إن تقنية لف الطفل تولد ضغطاً خفيفاً حول جسد الطفل، يحاكي الإحساس الآمن الذي أحس به في الرحم. جربي قماط (Summer Infant Swadleme wrap3) من ماذر كير. واقتراح آخر يكمن في استخدام دمية ناعمة comforter بحيث يربطها الطفل بوقت النوم.

مرحلة 2: الأسبوع الـ12 فما فوق

ما عليك توقعه

مخزون هرمون النوم «ميلاتونين» لدى الطفل الصغير والذي حصل عليه من مشيمتك، سينفد بعد أسبوع، مما يعني أنه لا يميز بين النهار والليل حتى الأسبوع الـ12 تقريباً، في هذه المرحلة جربي ترتيب الاستحمام -التدليك- الرضاعة- النوم بهذا الشكل، وإن لم يفد الأمر فسيساعدك على ترتيب يومك، وسيمدك بشعور امتلاك السيطرة.



المدة

في هذه المرحلة يجب أن ينام طفلك 5 ساعات في النهار، و10 ساعات ليلاً، على الأرجح إن الأمر لن يكون متواصلاً، وسيكسر حلقة النوم للرضاعة مرة أو عدة مرات.



حيلة النوم في المرحلة الثانية

إن قمت بتحديد قيلولة النهار فإن مواعيد النوم ليلاً ستنتظم بسهولة أكبر. واعلمي أنه قد لا ينجح الأمر كل مرة، ولكن حاولي تحديد موعد نوم في الصباح وفي فترة الغداء وبعد الظهر، بدلاً من كثرة فترات القيلولة خلال النهار.

مرحلة 3: 6 أشهر فما فوق

ما عليك توقعه

يصبح النوم تحدياً الآن؛ لأن طفلك سيبدأ بمقاومته، ففترة انتباهه تنمو، وقد يكون قادراً على التدحرج ورفع رأسه أو الزحف، وكل هذه الأمور ستؤثر على كيفية نومه، كما أنه قادر على إبقاء نفسه مستيقظاً حتى لو كان تعباً، وإن تجاوز موعد نومه فسيلعب الأدرينالين دوراً في تنشيطه بشكل مبالغ، وسيصبح تعباً جداً بشكل سيضيع موعد قيلولته التالية أيضاً.

المدة

سينام طفلك من 3-4 ساعات خلال النهار و12 ساعة خلال الليل، ومن الممكن أن ينام طوال الليل دون الحاجة للاستيقاظ للرضاعة أو مرة واحدة.

حيلة النوم في المرحلة الثالثة

انتبهي لعلامات تعبه، بشكل تقليدي سيحتاج قيلولة بعد ساعتين من استيقاظه صباحاً، وبعد ساعتين أو ثلاثة من استيقاظه خلال بقية اليوم. بعض العلامات مثل التثاؤب والتململ وفرك العيون تشير إلى تعبه، وبأن الوقت مناسب لوضعه في المهد.

مرحلة 4: من 9 – 12 شهر

ما عليك توقعه

من 9 أشهر فما فوق يجب أن ينال قيلولة مدتها 45 دقيقة خلال النهار، ومدة ساعتين بعد الغداء، وقيلولة قصيرة في حوالي الخامسة حتى يصل موعد النوم. قد يبدأ يعاني من قلق الانفصال الآن، فأعطيه دمية النوم comforter ليشعر بالأمان وقت النوم والقيلولة.

المدة

توقعي نوماً من 2- 3 ساعات خلال النهار ومن 11-12 ساعة ليلاً.

حيلة النوم في المرحلة الرابعة

لا تخلديه إلى النوم مبكراً أو متأخراً جداً. إن إبقاء روتين القيلولة غير الصارم سيساعدك على معرفة متى سيكون طفلك جاهزاً للنوم، وتجنب المقاومة لموعد النوم المبكر أو العناد جراء التأخر.

لراحة البال

إن جهاز مونيتور The Angelcare AC401Sound &Movement Monitor، يريح الأهل إن لم يتم رصد حركة من الطفل لمدة 20 ثانية؛ إذ إن هذا الجهاز 2 في 1 سينبهك.