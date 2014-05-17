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كلوني قرّر الزواج بأمل علم الدين اليوم

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السبت 17-05-2014 14:37

بعد أن تحوّل النجم العالمي George Clooney من العازب الأشهر إلى العاشق الأكبر، لن يكون مستغرباً أبداً أن يود الزواج من خطيبته اليوم قبل الغد.

فرغم أنّ الثنائي George وخطيبته أمل علم الدين قرّرا الزواج قريباً، خلال فصل الخريف المقبل في أيلول، إلا أنّ العاشق يتمنى حصول ذلك في وقت أقرب.

وقد نقل مصدر مقرّب من النجم عنه قوله إنّ George يودّ أن يتزوج من المحامية اللبناية أمل اليوم لو كان قادراً على ذلك، "وهو يريد أن يُقيم لها زفاف الأحلام".

وأضاف المصدر أنّ "هذا هو الزواج الأوّل لها، ويُريد أن يكون الأخير له"، مشيراً إلى أنّ الزواج المرتقب سيكون خلال فصل الخريف المقبل، من دون أن يتمّ اختيار المكان لإقامته.

وفي سياق متّصل، ذكر مصدر آخر أنّ الخطوبة لن تطول، لأنّ والدي علم الدين اللبنانيين هما من الطراز القديم عندما يتعلق الأمر بالزواج، وهما يتوقعان خطوبة قصيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ George يُريد من صديقه Brad Pitt أن يكون إشبيناً له.

وكان Clooney قد تزوّج من قبل في عام 1989، واستمرّ زواجه 4 أعوام، قبل أن يحصل الطلاق، ويحصد بعدها لقب "العازب الأبديّ" لأعوام كثيرة.
 

ما هو رأي عائلة جورج كلوني بخطوبته؟

من هنّ شبيهات أمل علم الدين؟

 

 

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