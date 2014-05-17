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باربرا والترز تودّع الشاشة بعد 52 عاماً

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السبت 17-05-2014 15:38

ودّعت الإعلامية الأشهر في أمريكا Barbara Walters الشاشة، في آخر عرض لبرنامجها "The View"، بحضور عشرات المشاهير من السياسيين والإعلاميين والترفيهيين.

Barbara ، البالغة من العمر 84 عاماً، قدّمت آخر عرض لبرنامجها على الشاشة، قائلة: "أتطلّع إلى حياة بلا جدول، وإلى السفر، إنه عالم جديد. فأنا أريد أن أعيش فصلاً جديداً رائعاً".

Barbara التي استطاعت أن تشكل علامة فارقة، عملت في الإعلام لمدة 52 عاماً، حيث أجرت مقابلات مع كلّ الرؤساء الأمريكيين، وأهمّ رؤساء العالم كله والمشاهير، واستطاعت بكفاءتها أن تخرج أكثر الأمور خصوصية في حياتهم إلى العلن.

وفي هذا السياق، قال Jay Carney، المتحدّث باسم البيت الأبيض: "لقد قابلت Barbara كلّ رئيس أمريكي وسيّدة أولى. إنها على شاشة التلفاز منذ 5 عقود، وتدّعي أنّها ستتقاعد. ولكنني لا أصدقها. أنا متأكد أنني سأستلم طلباً لإجراء مقابلة خلال أسابيع".

يُذكر أنّه على الرّغم من إعلان Barbara Walters تقاعدها، إلا أنّها ستستمر في العمل كمنتجة تنفيذيّة لبرنامج "The View"، من دون أن تستثني الخوض في مشاريع إعلامية مستقبليّة.

 

من هم المشاهير الذين طردوا من عملهم؟

 

 

 

 

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