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بالصور: أحمد عز يحتفل بزفاف شقيقه مصطفى

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بالصور: أحمد عز يحتفل بزفاف شقيقه مصطفى بالصور: أحمد عز يحتفل بزفاف شقيقه مصطفى

السبت 17-05-2014 15:57

احتفل الفنان أحمد عز بزفاف شقيقة مصطفى عزالدين رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدعاية والإعلان على شذا مصطفى عبدالرحيم منظمة حفلات، وذلك في فندق "جي دبليو ماريوت" بحضور أصدقاء العروسين وبعض الفنانين الشباب منهم إيناس كامل وكريم فهمي وحرمه والفنانة نجلاء بدر
عز حصل على إجازة من تصوير مسلسله "إكسلانس". في حين لم يتمكن باقي أبطال العمل من الحضور نظراً لانشغالهم في التصوير الذي يسير على قدم وساق من أجل اللحاق برمضان.

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