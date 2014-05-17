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أمل بوشوشة: هكذا قمت باستفزاز جمهوري !

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أمل بوشوشة: هكذا قمت باستفزاز جمهوري ! أمل بوشوشة: هكذا قمت باستفزاز جمهوري !

السبت 17-05-2014 16:31

دمشق ـ أروى الباشا

أعربت الفنّانة الجزائريّة أمل بوشوشة عن سعادتها بالأصداء الإيجابيّة التي يحقّقها مسلسل "الأخوة" معتبرة أن التّوليفة العربيّة في المسلسل تساهم في انتشاره عربيّاً" .
وأشارت بوشوشة، عبر لقاء هاتفي لها مع إذاعة "المدينة إف إم" السّوريّة، إلى أنّ "شخصيّة "ميرا" التي تجسّدها ضمن العمل لا تتّفق مع شخصيّتها الحقيقيّة، ولكن كان يجب عليها تقمّص الدّور بشكل جيّد حتى يصبح مقنعاً للمشاهد"، موضحة أنّ كل إنسان يوجد بداخله نسبة من الخير والشّر، وفق ما سيظهر للجمهور مع استمرار الحلقات.
وأضافت أمل: "ميرا" تدافع عن حبّها بغضّ النظر إن كانت وصوليّة أم لا، وحتّى لو كانت مستفزّة في مشاهد معينة".
وأوضحت أمل أنّ الدراما السّورية محفورة في قلبها لأنّها فتحت لها باب الشّهرة على مصراعيه في أوّل دور بطولة لها.
أمّا عن اعتذارها عن مسلسل "الشّهرة" الذي يجسّد حياة النّجم المصري ، فأعربت أمل عن أسفها لأنّها لم تستطع التّوفيق بين تصوير "الأخوة" ومسلسل "الشهرة"، ما اضطرّها إلى الاعتذار قبل أن يتمّ تأجيله للعام المقبل، متمنّية أن يعرض عليها مرّة أخرى، لأن لها الشرف بأن تقف إلى جانب دياب.
وفي سياق آخر، قالت الفنّانة الجزائريّة إنّها اشتاقت لدمشق كثيراً ولأصدقائها هناك، متمنية السّلام لسوريا التي تحتلّ مكانة خاصّة في قلوب الجزائريّين عموماً، ودائماً بحسب بوشوشة.

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سيدتي

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