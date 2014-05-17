سيميوني يستعد لمعادلة رقم أراجونيس مع أتليتكو مدريد

(إفي): يستعد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني لتحقيق إنجاز جديد، حال فوزه بالليجا اليوم، حيث سيصبح ثالث شخص في تاريخ النادي المدريدي يتوج بالبطولة كلاعب وكمدرب.

وحال فوزه بالليجا اليوم، سيعادل سيميوني، الذي توج بالبطولة كلاعب موسم 1995-1996 ، الانجاز الذي لم يحققه في تاريخ النادي سوى مارسيل دومينجو والراحل لويس أراجونيس.

وخلال الفترة التي أمضاها دومينجو لاعبا فاز بلقب الدوري مرتين، هما الأوليان للنادي المدريدي، موسمي 1949-50 و1950-51 ، قبل أن يقود الفريق من مقعد المدير الفني للتتويج بالليجا موسم 1969-70.

فيما فاز أراجونيس بالبطولة في الفترة التي لعب فيها لصالح "الروخيبلانكوس" ثلاث مرات، مواسم 1965-66 و1969-70 و1972-73 قبل أن يتوج بها كمدرب للفريق موسم 1976-77، وهو اللقب الثامن لأتليتكو في الليجا.