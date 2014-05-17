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تعزيزات أمنية في كامب نو استعدادا لنهائي الليجا

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تعزيزات أمنية في كامب نو استعدادا لنهائي الليجا تعزيزات أمنية في كامب نو استعدادا لنهائي الليجا

(إفي): قررت السلطات الإسبانية تعزيز التواجد الأمني في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة، ومحيطه خلال المواجهة التي تجمع الفريق الكتالوني بأتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة من عمر الليجا اليوم السبت، والتي تحدد هوية الفائز بالبطولة.

وأمرت لجنة مكافحة عنف الملاعب بنشر 412 فردا إضافيا من قوات الشرطة الكتالونية، ينضمون إلى ألف و400 فرد توكل إليهم مهمة تأمين المباريات "عالية المخاطر"، وفقا لما أفادت به صحيفة (آس) الإسبانية.

وتبرز من بين مهام تلك القوات متابعة نشاط روابط مشجعي النادي الكتالوني، التي دعت إلى الاحتشاد أمام فندق الأميرة صوفيا، حيث يقيم اللاعبون، لمرافقتهم إلى الكامب نو.

ولم يجر برشلونة أي استعدادات للاحتفال باللقب، لذا فحال فوزه بالبطولة ستقام الاحتفالات داخل كامب نو.

ويحتاج برشلونة للفوز على أتلتيكو اليوم للتتويج بالليجا، في مهمة صعبة، حيث واجه "الروخيبلانكوس" في خمس مناسبات هذا الموسم، انتهت أربعة بالتعادل وفاز فريق العاصمة في واحدة، أما الأتلتي فيكفيه التعادل لاتمام مهمته في الليجا بنجاح.

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