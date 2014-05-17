كورتوا يواجه حلم التتويج بذكريات طيبة في 17 مايو

(إفي): يحمل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني ذكريات طيبة للغاية مع يوم 17 مايو، وذلك قبل المواجهة المصيرية التي تجمع فريقه ببرشلونة اليوم السبت في "نهائي" الدوري الإسباني.

ففي نفس هذا اليوم ولكن قبل عام، فاز كورتوا بأول ألقابه الهامة مع أتليتكو، وهو كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، في المباراة التي تمكن خلالها من التصدي لبعض الفرص التي سنحت للريال بشكل رائع.

ولكن "سعد" كورتوا مع هذا اليوم لا يقتصر على العام الماضي، وانما يعود لعام 2011 ففي 17 مايو لعب دورا كبيرا في تتويج فريقه السابق جينك البلجيكي بالدوري.

كما أن الرقم 17 في حد ذاته ربما يحمل معان كثيرة بالنسبة للحارس البلجيكي، ففي 17 أبريل 2009 خاض أول لقاءاته الرسمية في عالم كرة القدم الاحترافية مع جينك، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما و341 يوما.

وتقول صحيفة (آس) الإسبانية إن والد الحارس ووالدته وشقيقته سيحضرون المباراة اليوم للشد من أزر كورتوا في اللقاء، والاحتفال باللقب حال تعادله على الأقل مع برشلونة.

ودافع كورتوا عن عرين أتليتكو هذا الموسم في 36 مباراة بالليجا، حافظ على عذرية شباكه في 20 منها، واهتزت شباكه 23 مرة.