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رئيس برشلونة: نتمنى أن يسعد جماهير برشلونة بتجديد عقد ميسي

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رئيس برشلونة: نتمنى أن يسعد جماهير برشلونة بتجديد عقد ميسي رئيس برشلونة: نتمنى أن يسعد جماهير برشلونة بتجديد عقد ميسي

(إفي): أعرب جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت عن أمله في أن "يسعد" تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي جماهير البارسا.

وقال بارتوميو، في تصريحات صحفية، "تجديد تعاقد ميسي أمر ايجابي للغاية. انه مصدر سعادة، والاعلان عنه قبل المباراة يدفع الجماهير لسعادة أكبر".

كان النادي الكتالوني قد أعلن الجمعة توصله لاتفاق رسمي مع ميسي، لتجديد عقده مع النادي، وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى أنه سيتم تمديد العقد عاما إضافيا حتى 2019.

وسيتم التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يتقاضى ميسي راتبا سنويا صافيا قدره 20 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى وفقا لإنجازاته الرياضية مع الفريق، بحسب ما ذكرته (سبورت).

وحول قلب دفاع الفريق كارليس بويول، الذي أعلن رحيله رسميا عن البرسا الخميس الماضي، قال "لقد كان أمينا للغاية. كان عقده ساريا لعامين اضافيين، ولم يطلب شيئا. وفضلا عن كونه لاعبا كبيرا وقائدا كبيرا، هو شخص ممتاز".

وعن المباراة التي يخوضها فريقه اليوم أمام أتلتيكو مدريد، والتي تحدد هوية الفائز بلقب الليجا، قال "لابد من الحفاظ على أقصى درجات التركيز. قد تكون هذه المباراة الأخيرة لبعض اللاعبين. انها مباراة لها خصوصية شديدة، ولكن بغض النظر عن النتيجة، يكون هذا الفريق الأفضل في تاريخ البرسا. يستحقون تقدير الكامب نو بغض النظر عما يحدث" في المباراة.

وفيما يتعلق بتعزيز صفوف الفريق، قال "الاستعدادات للموسم المقبل جارية، ولكننا سنركز فيها اعتبارا من الأسبوع المقبل".

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