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الكويت تدرس تطوير التصويت فى الانتخابات باستعمال التصويت الإلكترونى

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الكويت تدرس تطوير التصويت فى الانتخابات باستعمال التصويت الإلكترونى الكويت تدرس تطوير التصويت فى الانتخابات باستعمال التصويت الإلكترونى

أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الإدارية والمالية الأمين العام بالنيابة للجنة الوطنية العليا للانتخابات فيصل الخميس أن اللجنة استعرضت مختلف الطرق الإلكترونية والآلية المتوفرة فى التصويت الإلكترونى المباشر وغير المباشر.

وقال الخميس، فى تصريح صحفى، اليوم، إن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل لممثل إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال التصويت الإلكترونى سعيا إلى تطوير العملية الانتخابية واستخدام أحدث التقنيات المتوفرة فى هذا المجال، وأوضح أن اللجنة استعرضت آليات التصويت الإلكترونى المباشر وغير المباشر والضمانات المتوفرة فى مجال السرية التامة لجميع مراحل العملية الانتخابية مع عدم الإخلال بمبدأ الشفافية الكاملة التى حرصت اللجنة على توافرها فى جميع المراحل.

وأكد المسئول الكويتى أهمية توفير أسهل الطرق التى تتناسب مع جميع الناخبين، سواء ممن يتعاملون مع التقنيات الحديثة أو ممن لا يتعاملون معها فى حياتهم اليومية حتى لا تكون التقنية عائقا أمام ممارسة الناخب لحقه فى الانتخاب بكل استقلالية وسرية تامة، وكذلك توفير الاطمئنان والثقة لدى الناخبين فى النظام المستخدم لتوفير النزاهة والشفافية المطلوبة.

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