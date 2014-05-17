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«المفرقعات» تمشط محيط مركز منيا القمح بالشرقية بعد العثورعلى قنبلة بدائية

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«المفرقعات» تمشط محيط مركز منيا القمح بالشرقية بعد العثورعلى قنبلة بدائية «المفرقعات» تمشط محيط مركز منيا القمح بالشرقية بعد العثورعلى قنبلة بدائية

صورة أرشيفية

تمشط قوات المفرقعات، محيط مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعد العثور على لفافة بلاستيكية فى محيط مركز شرطة منيا القمح، بها عدد من المسامير والبارود وابطال مفعولها .

جاء ذلك بعد ان وصل اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إلي ديوان عام قسم منيا القمح، اليوم السبت، ليقود حملة أمنية لضبط متهمين بقتل أمين شرطة بفريق “ملامس- الولجا” بعد استهدافه وإطلاق عدة أعيرة نارية مما أسفر عن وفاته وإصابة أخر.

وأمر مدير أمن الشرقية برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى حتى ضبط الجناه الذين فروا هاربين بعد أطلاقهم وابل من الاعيرة النارية علي أمين الشرطة.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت أخطارًا يفيد مصرع ياسر علي عبد العزيز (أمين شرطة) مقيم قرية الولجا بنفس المركز، متأثرًا بطلق ناري وأصابة شخص أخر كان يقود دراجه بخارية بطريق “منياالقمح-ملامس”.

 

 

 

 

 

 

 

أفادت مصادر أمنية بالحماية المدنية بالشرقية، لـ”اليوم السابع”، بأن الجسم الغريب الذى عثر عليه بجوار السكة الحديد بمنيا القمح عبارة عن كرات ومسامير مصنوعة بشكل بدائى، وتم إبطال مفعولها فى الحال.
> وتلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد حاتم الهديبى مأمور منيا القمح، يفيد ببلاغ من الأهالى بالعثور على جسم غريب بجوار شريط السكة الحديد منيا القمح.

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