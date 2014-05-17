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بالصور..صحفي يتحرش بالممثلة الأمريكية “أمريكا فيريرا” بمهرجان “كان”

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article-2630720-1DEB439D00000578-213_634x722لم تسلم الممثلة الأمريكية، أمريكا فيريرا، التي اشتهرت في دور “بيتي القبيحة”  Ugly Betty،من الكمين الذي نصبه لها مراسل التليفزيون الأوكراني المشاغب، فيتالي سوديك، أثناء سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان «كان» السينمائي، وذلك عندما أخل رأسه أسفل فستانها بالكامل، في مشهد يدل على أنه لن يسلم منه أي تجمع للمشاهير.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن «فيريرا» أحست بالصدمة عندما قفز «سوديك» أسفل فستانها في غفلة من الجميع الأمر الذي أحدث ارتباكا في صف النجوم أثناء سيرهم على السجادة الحمراء.

وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا المراسل مثل هذه الأفعال، فقد سبق وأن تلقى صفعة من الممثل الأمريكي، ويل سميث، عندما حاول تقبيله في فمه، وحاول معانقة الممثل الأمريكي، برالدلي كوبر أثناء افتتاح أحد الأفلام، كما اقتحم في غير مرة حفل توزيع جوائز «جرامي» لتعقب المغنية «أديل» دون أن يكون من بين المدعوين.

وأوضحت الصحيفة أن زملاء «فيريرا» حاولوا مساعدتها لإخراج «سوديك» من أسفل فستانها الأبيض الطويل، والغريب أنه كان يضحك حتى عندما عنفه بعض النجوم ومنهم الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، الذي وجه إليه بعض الصفعات وهو يضحك عاليا.

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