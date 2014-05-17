عامل بسجاد المحلة يحاول الانتحار احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم

تمكن عمال مصنع سجاد المحلة من إحباط محاولة انتحار رمضان السباعي علون بعد قيامه باعتلاء سطح المصنع، احتجاجا على تأخر صرف رواتب العمال وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وتم نقل العامل لمستشفى المحلة العام، بعد إصابته بصدمة عصبية .

كان عمال مصنع سجاد المحلة والبالغ عددهم 410 عامل وعاملة قد قاموا اليوم السبت بقطع الطريق أمام بوابة المصنع وأشعلوا النيران في إطارات السيارات والأخشاب احتجاجا على عدم صرف باقي رواتبهم المتأخرة بواقع شهرين ونصف .

كانت القوى العاملة قد قامت بصرف راتب نصف شهر مارس للعمال من صندوق الطوارئ في حين لم يتم صرف باقي رواتبهم المتأخرة بواقع شهرين ونصف على أن يتم النظر فى صرف باقى رواتبهم .

الأمر الذي أثار حفيظة العمال وأكدوا رفضهم تجاهل المسئولين لمطالبهم مما دفعهم لقطع الطريق أمام المصنع للضغط على المسئولين للاستجابة لمطالبهم وحاول على أثر ذلك أحد عمال المصنع الانتحار إلا أن زملائه تمكنوا من السيطرة على الموقف .

وهدد العمال بالاستمرار في التصعيد لحين تنفيذ مطالبهم وصرف رواتبهم .