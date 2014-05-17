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“المصريين الأحرار” بجنوب سيناء: إقبال المصريين على التصويت سيزداد اليوم وغداً

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“المصريين الأحرار” بجنوب سيناء: إقبال المصريين على التصويت سيزداد اليوم وغداً “المصريين الأحرار” بجنوب سيناء: إقبال المصريين على التصويت سيزداد اليوم وغداً

نادر الشرقاوي

قال نادر الشرقاوي مسئول شئون المصريين بالخارج بحزب ” المصريين الاحرار” وأمين الحزب بجنوب سيناء،  إن اقبال المصريين في الخارج سوف يزداد اليوم وغداً نتيجة لعطلة الدول الأوربية يومي السبت والأحد .

وأشار الشرقاوي ان التنظيم الدولي لم يستطع الدفع بأعضائه للتظاهر وعرقلة انتخابات الرئاسة في السفارات المصرية بعد تنسيق الخارجية والسفارات مع أجهزة الشرطة فى تلك الدول .

وأوضح أن الكويت اغلقت حي السفارات بالكامل أمام السيارات للتسهيل على المصريين وتأمين العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه من المتوقع تفوق نسبة مشاركة الناخبين عن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور .

وأوضاف ان حزب المصريين الأحرار قام بعمل اعلانات براديو الجاليات بأستراليا وراديو كندا لحث المصريين إلى  الذهاب للانتخابات، ودعم المشير رئيسا لمصر.

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