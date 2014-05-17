وزيرالاستثمار والسفيرالإسباني بالقاهرة يفتتحان جلسة التداول بالبورصة المصرية غدا

يفتتح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبد النور والسفير الأسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا، جلسة التداول بالبورصة المصرية غدا بمناسبة بدء تداول الشركة العربية للأسمنت والتي تعد استثمارا مصريا أسبانيا برأسمال 757 مليون جنيه.

وقال مسئول بالبورصة – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن عبد النور وفيديل سينداجورتا سيشاركان فى دق جرس جلسة تداول البورصة في تمام الساعة العاشرة والنصف يعقبها مؤتمر صحفي بمناسبة طرح الشركة العربية للأسمنت والذي يعد الطرح العام الأول في السنوات الأربع الأخيرة منذ 2010.

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