وزير المالية : 140 مليون جنيه لتمويل أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج

وافق هاني قدري وزير المالية على تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام بقيمة 140 مليون جنيه تحول على دفعتين لتمويل العجز في أجور العاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الغزل لنحو مليار و174 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي فقط بخلاف تقديم 30 مليون جنيه لشركة الحديد والصلب المصرية.

وقال قدري – في بيان له اليوم السبت – إنه تم تخصيص 15ر3 مليون جنيه لجامعة الأزهر لتمويل أعمال الصيانة للتلفيات التي لحقت ببعض كلياتها في أحداث الشغب التي ارتكبها طلاب الجماعة الإرهابية، بجانب 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ضمن الدفعات التي تتحملها الخزانة العامة شهريا لدعم الاتحاد في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

ووافق وزير المالية على تعزيز اعتمادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 3ر493 مليون جنيه منها 3ر115 مليون جنيه لتمويل علاوة الحد الأدنى للأجور بالجامعات الحكومية وباقي المبلغ يوجه لتمويل العجز بالبنود الأخر بموازنات الجامعات.

كما وافق على تعزيز مخصصات مجلس الدولة بقيمة 36 مليون جنيه لاستخدامها في ترميم المحاكم التابعة للمجلس في 8 محافظات وهي البحيرة ،المنيا ،بني سويف ،سوهاج ،الإسماعيلية ،الغربية ،كفر الشيخ والفيوم، فضلا عن تجهيز وتأثيث قصر الأميرة فوقية الذي يشرف عليه مجلس الدولة.

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