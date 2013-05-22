السفير السورى فى عمان يدين اجتماع "أصدقاء سوريا"

أدان السفير السورى فى عمان بهجت سليمان، اليوم الأربعاء، اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" الذى سيعقد فى عمان فى وقت لاحق من مساء اليوم، معتبرا إياهم "أعداء لسوريا".

وقال سليمان، فى مؤتمر صحافى عقده فى مبنى السفارة السورية فى عمان، إن "ما تواجهه سوريا هى حرب كونية عدوانية إرهابية، يقودها من سموا أنفسهم بأصدقاء سوريا ضد الدولة السورية بشعبها وجيشها وقيادتها وهذا ما دفع بالدولة السورية للدفاع عن نفسها، وخوض حرب دفاعية مقدسة فى ظل حملات إعلامية ظالمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا".

ووصف مؤتمر مجموعة "أصدقاء سوريا" بأنه "مؤتمر أصدقاء إسرائيل ومؤتمر أعداء سوريا"، وأضاف مخاطبا مجموعة أصدقاء سوريا أن "من يريد إنهاء المأساة فى سوريا يحتاج أول ما يحتاج الى التوقف عن تسليح وتدريب العصابات الإرهابية المسلحة فى سوريا، ويحتاج إلى التعاون مع الدولة السورية الوطنية الشرعية، كما فعل ويفعل أصدقاء سوريا الحقيقيون، ويحتاج إلى التوقف عن اتهام ما يسمونه النظام السورى بالتسبب فى تدمير سوريا وذبح الشعب".

وانتقد سليمان على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، التى قال "إنها لم تكن فى يوم من الأيام صديقة للعرب وهى التى خاضت عشرات الحروب ضد دول العالم الثالث من أجل فرض الهيمنة عليها وتحقيق استتباعها وإلحاقها بالقرار السياسى والاقتصادى الأمريكى، واحتضنت جسما سرطانيا فى قلب أقدس أرض فى العالم العربى هى فلسطين التى حولوها إلى إسرائيل".

وحذر من إقحام الأردن بالأزمة السورية واستغلال ظروفه المادية، قائلا "نحن نقدر ما يتعرض له الأردن من ضغوط لكن ندعو الأردن لعدم الانجرار لحرب مع سوريا كون أمن عمان من أمن دمشق".

وزعم أن "سوريا تقوم بمحاربة أدوات إسرائيل فى المنطقة"، واصفا النزاع فى سوريا بـ"بحرب لم يشهد لها العالم مثيلا جيشت فيها حملة إعلامية شوهت الحقائق وأظهرت العصابات المسلحة كثوار والجيش العربى السورى كقتلة".

وادعى أن "اللاجئين لا يأتون إلى الأردن كحالات إنسانية إنما بسبب المغريات المادية أو أنهم إرهابيون أو لهم علاقة بإرهابيين"، مشيرا إلى أن "السلطات الأردنية لا تسمح للسفارة السورية فى عمان بالتواصل مع رعاياها النازحين على الرغم من عشرات المخاطبات والكتب الرسمية لوزارة الخارجية".

وتأتى تصريحات السفير السورى قبل ساعات قليلة من اجتماع لمجموعة "أصدقاء سوريا" الذى يعقد فى عمان بمشاركة وزراء خارجية 11 دولة تمثل المجموعة الأساسية لـ"أصدقاء سوريا"، وهى الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وايطاليا.