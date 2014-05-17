الحكم على 38 إخواني عامين وبرائة 9 أخرين فى “شغب عمرو بن العاص”

عاقبت محكمة جنح مصر القديمة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار عمرو بدير، حكمها في قضية 38متهمًابالحبس عامين و9 اخرين بالبرائة واخر عدم اختصاص من عناصر جماعة الإخوان، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة.

يذكر أن نيابة مصر القديمة قد قررت برئاسة المستشار تامر العربى، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 48 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية” في أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة بين عناصر الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالي من الجانب الآخر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على قوات الأمن، في منطقة أثر النبى، وإمام مسجد عمرو بن العاص.