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ضبط عاطل وموظف وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالدقهلية

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ضبط عاطل وموظف وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالدقهلية ضبط عاطل وموظف وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالدقهلية

صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطل وموظف وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مديرأمن الدقهلية إخطاراً من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود معلومات أكدتها التحريات السريه لضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنه تفيد قيام كلا من مصباح السيد السيد الصياد 60سنة موظف و حماده مصباح السيد السيد 27سنة عاطل – يقيمان بناحية ميت ضافر – مركز دكرنس بالإتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما بمزرعة الماشيه الخاصه بهما الكائنه بقرية مبارك – مركز محلة دمنه وبحوزة الأول سلاح نارى ” فرد خرطوش ” وبحوزة الثانى لفافه ورقيه متوسطة الحجم بداخلها نبات عشبى لنبات البانجو المخدر وزنت حوالى [ 500 جرام ] كما تم ضبط عدد [ 37 ] شتله لنبات البانجو المخدر منزرعه بالأرض الزراعيه الكائنه أمام مزرعة الماشية.

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات وزراعة المواد المخدره بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس وتحرر عن ذلك المحضر رقم 971 جنايات مركز شرطه محلة دمنه لسنة 2014م.

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