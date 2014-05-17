أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أولياء أمور يقتحمون لجنة امتحانات بمدرسة الشهيد فتحى شريف بالقليوبية

Google+ Print
أولياء أمور يقتحمون لجنة امتحانات بمدرسة الشهيد فتحى شريف بالقليوبية أولياء أمور يقتحمون لجنة امتحانات بمدرسة الشهيد فتحى شريف بالقليوبية

صورة أرشيفية

اقتحم عدد من أولياء الأمور لجنة مدرسة الشهيد فتحى شريف بكفر شكر فى اليوم الأخير لإمتحانات الاعدادية بدعوى عدم قيام مراقبي اللجنة بتغشيش أبناءهم.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وانتقلت اجهزة الامن وتم السيطرة على الموقف واخراج الأهالى من المدرسة.

وتبين قيام اهالى المنشيه الصغرى بمحاصرة مدرسة الشهيد فتحى شريف الاعداديه ،وحاولوا دخولها بالقوة والتشاجر مع المراقبين لمنع الطلاب من الغش فى مادة العلوم.

وبالتحري تبين ان أحد الطلاب قام بالاتصال من تليفونه المحمول بوالده، واكد له ان الامتحان صعب والمراقبين يرفضون الغش، فقام ولى الأمر بإستدعاء بعض أولياء الأمور والاهالى وقاموا بدخول المدرسة بالقوة وحاولوا التشاجر مع المراقبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا