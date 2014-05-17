أولياء أمور يقتحمون لجنة امتحانات بمدرسة الشهيد فتحى شريف بالقليوبية

اقتحم عدد من أولياء الأمور لجنة مدرسة الشهيد فتحى شريف بكفر شكر فى اليوم الأخير لإمتحانات الاعدادية بدعوى عدم قيام مراقبي اللجنة بتغشيش أبناءهم.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وانتقلت اجهزة الامن وتم السيطرة على الموقف واخراج الأهالى من المدرسة.

وتبين قيام اهالى المنشيه الصغرى بمحاصرة مدرسة الشهيد فتحى شريف الاعداديه ،وحاولوا دخولها بالقوة والتشاجر مع المراقبين لمنع الطلاب من الغش فى مادة العلوم.

وبالتحري تبين ان أحد الطلاب قام بالاتصال من تليفونه المحمول بوالده، واكد له ان الامتحان صعب والمراقبين يرفضون الغش، فقام ولى الأمر بإستدعاء بعض أولياء الأمور والاهالى وقاموا بدخول المدرسة بالقوة وحاولوا التشاجر مع المراقبين.