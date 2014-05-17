مصرع طفلة وإصابة 2 بسبب تناول عصير فاسد بأسيوط‎

تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية، اخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة القوصية من المستشفى المركزى يفيد بوصول كلا من “نزيهة . م .أ ” 30 سنة ربة منزل وكريمتيها كلاً من “سلمي . أ . ك . أ ” عمر 2 سنة مصابين بقىء و “راضية أ .ك .أ” عمر 3 سنوات “جثة هامدة ” مقيمين عزبة ابو شعراوى ـ دير القصير ـ دائرة المركز مصابين بقئ مستمر وهبوط بالدورة الدموية إدعاء تناول مشروب فاسد عصير.

وبسؤال والد زوج المصابة المدعو كمال .أ. أ .ع سن 67 بالمعاش مقيم بذات الناحية، قرر تناول المصابين والمتوفاة مشروب فاسد عصير جوافة باللبن قامت المصابة الأولى بإعداده منذ فترة طويلة دون وضعه فى الثلاجة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة قرر بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الوقعة.