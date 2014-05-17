زويل يدعو المصريين للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية

دعا العالم المصري الدكتورأحمد زويل المصريين بمختلف أطيافهم إلى التوجه إلى صناديق الإقتراع للتصويت بكثافة في الإنتخابات الرئاسية لتعبر مصر هذه المرحلة الحرجة وتستعيد دورها الإقليمي والعالمي وتعود دولة القانون والإنضباط والعمل الجاد من أجل بناء مستقبل مشرق.

وأضاف زويل في رسالته من كاليفورنيا “إنني أعلم أن كثيرا من الدول في هذا العالم من المشرق إلى المغرب على استعداد تام لمساعدة مصر بعد الإنتقال إلى الديمقراطية، وذلك لأنهم يعلمون دور مصر التاريخي الحافل وموقعها الجغرافي الرابط لثلاث قارات، وأيضا الطاقة البشرية الهائلة التي يمكن أن تمكن مصر من أن تصبح في طليعة الدول المتقدمة”.

وأكد زويل أنه على يقين أن مصر ستنهض بفضل أبنائها الذين سيقومون ببناء مصر العلم والحضارة، لافتا إلى أنه كان سعيدا عندما ذهب ابنه إلى واشنطن للإدلاء بصوته في هذه الإنتخابات وغيرها كمواطن مصري حريص على المشاركة في صنع مستقبل أفضل لوطننا العزيز.

واختتم زويل رسالته بقوله “مصر تستطيع “..مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)هو أحد المشاريع العملاقة لبناء مصر العلم.

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