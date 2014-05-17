أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

زويل يدعو المصريين للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية

Google+ Print
زويل يدعو المصريين للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية زويل يدعو المصريين للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية

دعا العالم المصري الدكتورأحمد زويل المصريين بمختلف أطيافهم إلى التوجه إلى صناديق الإقتراع للتصويت بكثافة في الإنتخابات الرئاسية لتعبر هذه المرحلة الحرجة وتستعيد دورها الإقليمي والعالمي وتعود دولة القانون والإنضباط والعمل الجاد من أجل بناء مستقبل مشرق.

وأضاف زويل في رسالته من كاليفورنيا “إنني أعلم أن كثيرا من الدول في هذا العالم من المشرق إلى المغرب على استعداد تام لمساعدة مصر بعد الإنتقال إلى الديمقراطية، وذلك لأنهم يعلمون دور مصر التاريخي الحافل وموقعها الجغرافي الرابط لثلاث قارات، وأيضا الطاقة البشرية الهائلة التي يمكن أن تمكن مصر من أن تصبح في طليعة الدول المتقدمة”.

وأكد زويل أنه على يقين أن مصر ستنهض بفضل أبنائها الذين سيقومون ببناء مصر العلم والحضارة، لافتا إلى أنه كان سعيدا عندما ذهب ابنه إلى واشنطن للإدلاء بصوته في هذه الإنتخابات وغيرها كمواطن مصري حريص على المشاركة في صنع مستقبل أفضل لوطننا العزيز.

واختتم زويل رسالته بقوله “مصر تستطيع “..مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)هو أحد المشاريع العملاقة لبناء مصر العلم.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب