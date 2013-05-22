مسئول: تأجيل بدء الإنتاج فى حقل الغراف العراقى إلى نهاية يوليو

أعلن مسئول نفطى عراقى، اليوم، أنه تم تأجيل عملية بدء إنتاج النفط الخام من حقل الغراف فى مدينة الناصرية التى تبعد 375 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد تم تأجيلها إلى نهاية يوليو بسبب عدم وصول المعدات إلى الموقع.

وقال كريم ياسر مدير هيئة حقول الناصرية، إنه تم "تأجيل موعد البدء بالإنتاج الفعلى لحقل الغراف النفطى الذى تتولى تطويره شركتا "بتروناس" الماليزية و"جابكس" اليابانية إلى نهاية يوليو المقبل لتأخر وصول المعدات إلى موقع العمل".

> كان من المقرر بدء الإنتاج فى الحقل الشهر المقبل بمعدل 35 ألف برميل يوميا، ويقدر احتياطى الحقل بنحو 900 مليون برميل، وأوضح المسئول العراقى أن المقاول أنجز حفر 11 بئرا نفطية فى الحقل وسيتم الإعلان عن حفر 8 آبار نفطية جديدة.