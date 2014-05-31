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مزارع خشبية ومحطات معالجة في سمسطا بني سويف بمساحة 110 فدان

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مزارع خشبية ومحطات معالجة في سمسطا بني سويف بمساحة 110 فدان مزارع خشبية ومحطات معالجة في سمسطا بني سويف بمساحة 110 فدان

بني سويف : سيد عبد الغني
أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف عن صدر قرار بموافقة رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة (110.690) فدان في نطاق قرية  دشاشة بمركز سمسطا  لإقامة مشروعات محطات مُعالجة  ومزارع خشبية.

أوضح المحافظ أن هذه الموافقة جاءت ضمن القرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2014 والذي نص على موافقة الرئيس على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة مشروعات مزارع خشبية ومحطات معالجة ببعض محافظات الجمهورية.
 

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