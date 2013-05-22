مقتل 14 عراقيا فى هجوم مسلح شرقى بغداد

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن 14 شخصا قتلوا فى هجوم مسلح نفذه مجهولون على منزل شرقى بغداد، ونقل موقع "السومرية نيوز" الإلكترونى عن المصدر، قوله "إن مسلحين مجهولين اقتحموا، ظهر اليوم الأربعاء، منزلا فى منطقة زيونة شرقى بغداد، وفتحوا النار من أسلحة رشاشة على الموجودين فيه، ما أسفر عن مقتل 10 نساء وأربعة رجال فى الحال".

وأضاف المصدر أن "قوات من الشرطة فرضت طوقا أمنيا على محيط الحادث ونقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه".

وتشهد بغداد للشهر الثانى على التوالى موجة عنف قوية، حيث يسقط يوميا الكثيرين بين قتيل وجريح فى عمليات مسلحة وانفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة نورى المالكى، إجراء عمليات تغيير فى القيادات الأمنية فى مسعى لوضع حد للانهيار الأمنى الذى تشهده البلاد.

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