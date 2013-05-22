أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 14 عراقيا فى هجوم مسلح شرقى بغداد

Google+ Print
مقتل 14 عراقيا فى هجوم مسلح شرقى بغداد مقتل 14 عراقيا فى هجوم مسلح شرقى بغداد

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن 14 شخصا قتلوا فى هجوم مسلح نفذه مجهولون على منزل شرقى بغداد، ونقل موقع "السومرية نيوز" الإلكترونى عن المصدر، قوله "إن مسلحين مجهولين اقتحموا، ظهر اليوم الأربعاء، منزلا فى منطقة زيونة شرقى بغداد، وفتحوا النار من أسلحة رشاشة على الموجودين فيه، ما أسفر عن مقتل 10 نساء وأربعة رجال فى الحال".

وأضاف المصدر أن "قوات من الشرطة فرضت طوقا أمنيا على محيط الحادث ونقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه".

وتشهد بغداد للشهر الثانى على التوالى موجة عنف قوية، حيث يسقط يوميا الكثيرين بين قتيل وجريح فى عمليات مسلحة وانفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.

وأعلن رئيس العراقية القائد العام للقوات المسلحة نورى المالكى، إجراء عمليات تغيير فى القيادات الأمنية فى مسعى لوضع حد للانهيار الأمنى الذى تشهده البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج