محافظ أسيوط يصدر قرارات فورية لحل مشاكل قرى مركزي ساحل سليم والفتح‎

واصل اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط جولاته الميدانية لتفقد أحوال المواطنين والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم على الطبيعة وإصدار القرارات الفورية لحلها علاوة على متابعة المرافق الخدمية للتأكد من آداء دورها فى خدمة المواطنين حيث زار المحافظ قرى مركزي ساحل سليم والفتح رافقه خلالها فكري ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد وجميع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية ورئيسا المركزين.

بدأ المحافظ جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد الشيخ علي عبد الدايم بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم وعقب الصلاة اجتمع بأهالي القرية موضحاً لهم أن زيارته تهدف في المقام الأول إلى الوقوف على المشكلات التى يعانوا منها على أرض الواقع والعمل على حلها والاستماع إلى مطالبهم بصورة مباشرة.

وفي استجابة سريعة لمطالب المواطنين كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بإجراء صيانة عاجلة وترميم لدورات المياه الخاصة بالمسجد ودهانه وفرشة بالكامل والبدء الفوري في رصف طريق الغريب / ساحل سليم بطول 3 كم ورصف طريق أخر بطول 1.5 كم بدءاً من مركز الشرطة وحتى مرسى العبارات وتركيب أعمدة إنارة في طريق الغريب البحري معلناً عن بدء تجارب التشغيل ودخول خدمة الصرف الصحي لمركز ساحل سليم في 30 سبتمبر القادم كما وافق على إعادة الحصة لتشغيل مستودع مغلق بقرية الشامية والموافقة على فتخ مخبز جديد بالقرية مع مراعاة الأقدمية.

وزار قرية المطمر وأمر بتشكيل لجنة فورية لتركيب أعمدة إنارة بمدافن القرية وإزالة التعديات الواقعة على الأرض المخصصة لمركز شباب المطمر وأعلن عن ربط القرية على محطة المياه المرشحة بالبداري خلال 3 شهور كما وافق على تدعيم أهالي القرية في بناء معهد أزهري وفي زيارته لقرية اللوقا احتشد الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة لاستقبال المحافظ والتعبير عن سعادتهم بهذه الزيارة التى تعد تاريخية على حد تعبيرهم مؤكدين أنها الزيارة الأولى لأى مسئول وتحاور المحافظ مع الأهالي وأمر بإنشاء سور على سد اللوقا الذي يتم إنشاؤه للربط بين البر الشرقي للنيل والجزيرة حماية للمواطنين كما أمر بتطهير ترعة جسر الدرويش غرب اللوقا وإزالة التعديات على جسر طرد النيل ورصف الطريق ووافق على إنشاء وحدة صحية وأخرى بيطرية بشرط تدبير الأهالي للأرض حيث لا يوجد أراضي أملاك دولة بالقرية كما وافق على فتح مخبز جديد واستبدال الكابلات الهوائية بأخرى أرضية والتي تم إدارجها في خطة العام المالي الجديد بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.

> وتوجه المحافظ لمركز الفتح وزار قرية بصره حيث استقبله الأهالي بالطبل والزمر وشكرهم المحافظ على حفاوة الاستقبال مؤكدا أن زيارته اليوم تأتي لمناقشة مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم حيث وافق على إنشاء مكتب تموين بالقرية ومخاطبة وزير الري لإنشاء كوبري على الترعة أمام عزبة يوسف وإدراج مشروع إنشاء كوبري مشاه يربط بين مدرسة بصره ومركز الشباب في خطة العام المالي الجديد وزيادة حصة الخبز لقرية دير بصره وفي قرية الواسطى وافق على إنشاء وحدة إطفاء في قطعة أرض أمام الوحدة الصحية وتوفير تروسيكلات لتوصيل الخبز للمنازل ودراسة فتح فصول ثانوي تجاري بالمدرسة الثانوي العام وفتح مخبز جديد بالقرية وآخر بجزيزة الوسطى طبقاً للأقدمية .

وزار المحافظ قرية الفيما وأمر بتخصيص سيارة كسح للقرية لحين إنهاء مشكلة التبرع الخاصة بالأرض المخصصة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي وتشغيل الوحدة الصحية 24 ساعة ومضاعفة الأدوية والأمصال بها كما وافق على إنشاء وحدة شئون اجتماعية لقرية المعصرة لفصلها عن مكتب بريد الفيما للتخفيف عن معاناة المواطنين في صرف المعاشات وتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بقرية منشية المعصرة .

ودعم مركز شباب الفيما بمبلغ 50 ألف جنيه ثم توجه بعدها لقرية عرب مطير ووافق على رصف طريق عرب مطير / الأطاولة بطول 1.5 كم وتركيب أسلاك معزولة بطول 20 كم بتكلفة 100 ألف جنيه وإزالة التعديات على الأرض الواقعة خلف مركز الشباب وإقامة سور له كما أمر بتخصيص خطيب لمسجد الرزاق بعرب مطير ووجه بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بإنشاء وحدة إطفاء بالقرية ودراسة إنشاء مخبز جديد بقرية عرب الأطاولة معلناً عن بدء تطوير مستشفى عرب الإطاولة في الخطة الاستثمارية في أول يوليو القادم.

وقال حماد خلال جولاته أن هناك إرادة حقيقية من حكومة المهندس إبراهيم محلب للنهوض بالصعيد وتعويضه عن سنوات الإهمال والتهميش واستكمال المشروعات المتوقفة والبدء فى مشروعات خدمية وتنموية جديدة فى قطاعات التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ووجه المحافظ رسالة طمأنة بأن القادم أفضل بكثير.