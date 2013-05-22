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معاذ الخطيب: أردوغان أظهر ثباتاً قوياً أمام أوباما

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معاذ الخطيب: أردوغان أظهر ثباتاً قوياً أمام أوباما معاذ الخطيب: أردوغان أظهر ثباتاً قوياً أمام أوباما

قال الرئيس السابق للائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية، "معاذ الخطيب"، إن رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان" أظهر ثباتاً قوياً أثناء لقائه بالرئيس الأمريكى "باراك أوباما".

وأعرب "الخطيب"، فى تصريحات لوكالة "جيهان" للأنباء، خلال مشاركته فى مؤتمر دعم المعارضة السورية بالعاصمة الأسبانية مدريد، عن امتنانه من اللقاءات التى عقدها أردوغان فى واشنطن، موضحاً أنهم فى المعارضة السورية يعتزمون التشاور حول العديد من الموضوعات المهمة بمدينة إسطنبول التركية غدا الخميس.

وكان الخطيب قد شارك فى أحد المؤتمرات التى عقدتها المعارضة السورية فى مدريد برعاية الأسبانية، إذ شارك فى المؤتمر ما يقرب من 40 شخصية بارزة فى المعارضة، وتباحثوا حول سبل إيجاد حل للأزمة السورية وآخر المستجدات على الساحة الداخلية.

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مصر 365

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