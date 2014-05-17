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جورج حبيقة يوقع أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء

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جورج حبيقة يوقع أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء جورج حبيقة يوقع أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء

السبت 17-05-2014 10:04

تتميز تصاميم المصمم اللبناني الشهير جورج حبيقة بنعومتها وبساطتها على الرغم من تفاصيلها المميزة وخاماتها الساحرة، وقد شوهدت هذه التصاميم تزين أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.
يبدو أن اللون الكحلي له سحر خاص في تصاميم جورج حبيقة، فقد اختارته اثنتان من أجمل النجمات العربيات في احتفالات رأس السنة، وهما: نانسي عجرم، و ماجدة الرومي، فيما استحوذت ألوان الباستيل على غالبية إطلالات النجمات العالميات، مثل: Julianne Hough التي بدت كحورية حسناء منذ عامين في حفل "Emmy"، و Olga Kurylenko التي كانت متألقة بفستان بتصميم مميز وأنيق باللون الأخضر.
وعلى الرغم من أن فساتين السهرات تطغى على أجمل إطلالات النجمات إلا أن تصاميم جورج حبيقة تنوعت بين البدل الجميلة كالبدلة الأنيقة التي ارتدتها Elisabeth Moss، بالإضافة إلى فساتين الكوكتيل القصيرة كالفستان الناعم الذي اختارته Hayden Panettiere وBrittany Snow.
كما لفتتنا إطلالة الممثلة الشابة Elle Fanning مؤخراً بفستان أصفر وإطلالة أميرية في حفل إطلاق فيلمها الجديد في لندن، حيث نسقت فستانها الملكي مع تاج من الزهور الصفراء كإكسسوار للرأس.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات بتصاميم جورج حبيقة، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟
 

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