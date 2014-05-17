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إكسسوارات Loriblu لإطلالة فاتنة هذا الصيف

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إكسسوارات Loriblu لإطلالة فاتنة هذا الصيف إكسسوارات Loriblu لإطلالة فاتنة هذا الصيف

السبت 17-05-2014 19:19

"لوريبلو" Loriblu هي علامة إيطالية تتميز بدقة صناعاتها من حيث المواد، إذ تستخدم النابا وجلد الثعبان وجلد الظباء والساتين وجلد العجل والجلد اللماع، المعروفة مسبقًا بنوعيتها العالية.
وفي مجموعتها الجديدة "لوريبلو كوتور" Loriblu Couture لهذا الصيف قدمت تصاميم فخمة من الأحذية، تجمع ما بين الرفاهة والبساطة والتفرد. مجموعة متنوعة تضمّ الصنادل المزينة بالأحجار: السوداء والعاجية والذهبية والحمراء التي تمتزج مع الرمادي والأصفر الحمضي. وتضيء الأحجار وعناصر السواروفسكي كلّ حذاء بطريقة ناعمة وهادئة. يمكنك اختيار الأحذية ذات الكعوب العالية لسهرات ومناسباتك الراقية، كما بإمكانك أن تختاري الأحذية المسطحة المزدانة بأحجار كبيرة جدًا تلائم ملابس غير رسمية. وتزداد هذه التصاميم تميّزاً وغناً من خلال لوحة الألوان التي تضمّها والتي تناسب أيام الصيف المنعشة.
كما تتضمن المجموعة كذلك عدداً من تصاميم الحقائب، منها ذات الحجم الصغيرة المناسب للحفلات ومنها حقائب عملية لكل يوم.

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سيدتي