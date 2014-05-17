نيكول كيدمان تتألق بساعة " أوميغا " في مهرجان كان

يعد مهرجان كان السينمائي من اكبر واشهر المهرجانات السينمائية في العالم ، وفي كل سنة تتنافس أشهر دور الازياء والمجوهرات والساعات الفاخرة لكي تظهر نجوم المهرجان بأزياءها و مجوهراتها على السجادة الحمراء. وقد ظهرت الممثلة الفرنسية نيكول كيدمان هذه السنة في غاية الاناقة خلال الندوة الصحفية التي نظمت بعد عرض فيلم "غراس دو موناكو" Grace de Monaco الذي اثار جدلا واسعا ما بين العائلة الحاكمة ومخرج الفيلم أوليفييه داهان، وقد اختارت ارتداء فستان ابيض من تصميم "لانفان" وساعة مجوهرة وهي ساعة " فانتايج " من "أوميغا" Omega صممت سنة 1955 وهي ساعة سرية Secret Watch دائرية الشكل صنعت من الذهب الابيض 18 قيراطا ورصعت بخمسين ماسة دائرية الشكل و ستة عشرة ماسة على شكل "باغيت". يصل وزن المجوهرات التي رُصّعت بها هذه الساعة 6,5 قيراطا ، رصعت المجوهرات غطاء الساعة وميناءها و كذلك سوارها. وللتذكير فان نيكول كيدمان هي سفيرة لساعة "لايدي ماتيك" من "أوميغا" منذ 2010 التي تعتبر من اجمل وأشهر الساعات النسائية التي طرحتها هذه الدار ، وقد ظهرت بها نيكول كيدمان خلال مهرجان "كان" السنة الماضية .

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