اختاري فستان بتدرجات الزهري الأنثوي

ليس هنالك لون أكثر جمالاً، أنوثةً، وهدوئاً من اللون الزهري بمختلف درجاته الفاتحة والداكنة. وهو اللون الأكثر ارتباطاً بالمرأة وبذوقها الراقي. لذلك، فإنّ الكثيرات منّا يُفضّلنه للكثير من الإطلالات، وللمناسبات الرسميّة والعمليّة. وهذا العام، لن تكتفي من هذا اللون، إذ سيكون من أكثر الألوان رواجاً في عالم الموضة.

قدّم مصمّمو الأزياء لنا في هذا الموسم سبباً جديداً لجعل اللون الزهريّ من ألواننا المفضّلة، حيث رأيناه على أجمل التصاميم الأنيقة والمبتكرة من ملابس، اكسسورات، ومجوهرات... وخصوصاً على الفساتين التي بدت كأنّها فساتين أميرات جميلات من حكايات الطفولة. وقد رأيناها لدى كلٍّ من Balmain، Antonio Berardi، Roberto Cavalli، وChristian Dior... وبدرجات متنوّعة، إمّا هادئة وفاتحة كألوان السكّر، وإمّا قويّة وعميقة وأقرب إلى الفوشيا. وفي جميع الأحوال، بدت جميلة ومفعمة بالأنوثة.

يُناسب هذا اللون جميع ألوان البشرات الداكنة والفاتحة. فإذا كنت تملكين بشرة بيضاء، فاختاري منه الدرجات الداكنة. أمّا إذا كانت بشرتك سمراء، فدرجاته الفاتحة ستناسبك كثيراً. وارتديه مع الاكسسوارات الفضية أو الذهبية. أما ألوان الأحذية والحقائب التي تُناسبه فهي الأبيض، والأسود، والدرجات المعدنيّة. وبما أنّ ألوان الباستيل الهادئة رائجة جداً، واللون الذهريّ الفاتح من ضمنها، فباستطاعتك أن تختاريه للفستان مع حذاء صيفي باللون الأزرق الفاتح، كما في عرض Burberry Prorsum.

احتفلي بأنوثتك الجذابة في هذا الموسم، واختاري إحدى درجات اللون الذهريّ الأنسب لك والأقرب إلى ذوقك من مجموعة الفساتين الرائعة التي اخترناها لك مباشرة من منصّات عروض الأزياء.