مقتل 6 عراقيين بينهم أستاذ جامعى وإصابة 14 فى هجمات متفرقة

أفادت مصادر أمنية عراقية، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأربعاء وأصيب ثمانية آخرون فى حوادث متفرقة شهدتها أماكن متفرقة من مدينة بعقوبة 57 كيلو متراً شمال شرقى بغداد.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن اثنين من قوات الجيش قتلا وأصيب أربعة آخرون فى هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للجيش العراقى بقرية زاغنية شمالى بعقوبة، وأن ضابطاً برتبة نقيب وشرطى فى الشرطة قتلا، وأصيب أربعة آخرون فى هجوم على دورية للشرطة فى حى العصرى وسط ناحية بهرز جنوبى بعقوبة.

وذكرت المصادر، أن أستاذاً جامعياً يدعى أمين أحمد العزاوى وابنه قتلا برصاص مسلحين بالقرب من منزلهما فى قرية المخيسة شمالى بعقوبة.