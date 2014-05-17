فشل تنظيم حفل نجوم the voice في دبي أغضب الجمهور

في فندق الميدان بدبي اجتمع فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني و نجوم برنامج the voice من الموسم الأول والثاني ومنهم محمد الفارس، هالة القصير، مراد بوريكي، ستار سعد، عدنان بريسم، نايل، غازي الأمير، لمياء جمال ، خولة مجاهد ومحمد كريم مقدم البرنامج ومصمم الأزياء العالمي وليد عطا الله كونه راعي الأزياء لنجوم "ذا فويس" في الحفلات وتصوير الكليبات وشركة "يونيفرسال" المنتجة للفائزين من موسمي البرنامج والمخرج عادل سرحان، بدأ المؤتمر بعد تأخير ساعة والنصف ساعة من الموعد المحدد وبحضور عدد قليل من وسائل الإعلام بكلمة ترحيبية من محمد كريم.

ثم فتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام. فأجاب الحلاني على العديد منها شأن الانتقادات التي نالت الأغنية المغربية التي أصدرها مؤخراً "الساطا" بسبب معاني المفردات فقال: "صدقوني ليست مقصودة فقد قمت بالسؤال على معنى تلك الكلمة وقالوا لي أنها تعني "الفتاة الجميلة". فإذا اسأت أعتذر لأنه من المؤكد غير مقصود". هجوم مغربي على أغنية عاصي الحلاني الجديدة

وللإجابة على سؤال "سيدتي" ما إذا كانت هذه الانتقادات ستدفعه للتوقف عن تقديم أغاني مغربية وعما إذا كان قد تأكد من معاني كلمات أغنيتة الجديدة العراقية لتلاشي الانتقادات مرة أخرى أجاب : "لم أتوقف عن تقديم الأغنية المغربية وسأقدم المزيد". أما عن الأغنية العراقية فقال ضاحكاً: "الشاعر عراقي وهذا أكبر دليل على أن معاني المفردات ستكون صحيحة".

وأجاب محمد كريم على سؤال "سيدتي" كونه صرح لنا في السابق عن تحضيره لأغنية جديدة والتي تعدّ أولى تجاربه الغنائية فقال: "نعم أحضّر حالياً أغنية جديدة وقمنا بتنفيذها بالفعل وسترى النور قريباً".

عقب المؤتمر بدأ الحفل الذي شارك فيه نجوم البرنامج وعاصي الحلاني وحضره محمد فهد الحارثي رئيس تحرير "سيدتي" و"الجميلة" و"عرب نيوز"، والفنانة سوزان نجم الدين التي فاجأتنا بطلّة جديدة من حيث تسريحة الشعر والفستان الأبيض وقد لاحظنا أنها فقدت الكثير من وزنها.

سوء تنظيم ومواقف محرجة

على الرغم من أن الحفل كان غنياً بالنجوم وعلى رأسهم الحلاني واستمتاع الجمهور ببرنامج الحفل خاصة وأن القاعة وهندسة الصوت وتجهيزات المسرح كانت عالية الجودة وتفاعل الجمهور مع النجوم وبالأخص مع الحلاني الذي أشعل الحضور رقصاً وتهليلاً، إلا أن سوء التنظيم أغضب العديد من الحضور حيث كانت هناك مجموعة فتيات يقمن بتنظيم الحفل وهنّ ما يصحّ أن يطلق عليهنّ "الحاضرات الغائبات".

فكان يدخل الحضور الحفل من دون أن يستقبلهم أحد. فلا يجدون أمامهم سوى الجلوس على أي طاولة أمامهم. وبعد فترة طويلة تأتي الفتيات ليخاطبن الحضور بطريقة غير لائقة ولا مبالاة ويطلبن منهم مغادرة الطاولة ومن دون إعطاء فرصة للجمهور أو الحضور لأخذ مقتنياتهم من على الطاولة وهنّ يقلن لهم" الآن يجب مغادرة الطاولة".

وهذا الموقف حدث مع 90% من الحضور ما أثار غضب العديد منهم والبعض غادر الحفل. وقد تسبب ذلك في الفوضى بين الحضور. والأمر المضحك أن هؤلاء الفتيات كنّ يحجزن لأنفسهنّ طاولات وأماكن في الصفوف الأولى مع أصدقاء لهنّ وأخذن يرقصن على الأغاني ويهللن وكأنهنّ من المدعوين على الحفل تاركات التنظيم والاستقبال.

قدم كل من نجوم البرنامج أغنيتين واختتم الحفل عاصي الذي غنى لمدة ساعة. وفي آخر أغنية دعا كل نجوم البرنامج للصعود على المسرح وطلب منهم الغناء معه أغنية "أحلف بسماها وبترابها" إهداءً لمصر واختتم الحفل في تمام الساعة الثانية صباحاً.

المزيد من التفاصيل والكواليس واللقاءات قريباً في مجلة "سيدتي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"